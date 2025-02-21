Щелевая насадка очень большой длины (350 мм) изготовлена из негорючего материала и предназначена для удаления остывшей золы из труднодоступных мест в каминах, печах или грилях. Предлагается в качестве дополнительной принадлежности для любых бытовых пылесосов для сбора золы и сухого мусора.