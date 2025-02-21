Удлиненная щелевая насадка
Очень длинная (350 м) щелевая насадка из негорючего материала для сбора холодной золы. Подходит ко всем бытовым пылесосам Kärcher для сбора золы и сухого мусора.
Щелевая насадка очень большой длины (350 мм) изготовлена из негорючего материала и предназначена для удаления остывшей золы из труднодоступных мест в каминах, печах или грилях. Предлагается в качестве дополнительной принадлежности для любых бытовых пылесосов для сбора золы и сухого мусора.
Особенности и преимущества
Сделана из огнеупорного материала
Длинная насадка, чтобы было удобно очищать труднодоступные места каминов и печей
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|1
|Номин. диаметр принадлежностей (мм)
|35
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,104
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,15
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|350 x 41 x 41
Области применения
- Камины, печи
- Грили