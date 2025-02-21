Удлиненная щелевая насадка

Очень длинная (350 м) щелевая насадка из негорючего материала для сбора холодной золы. Подходит ко всем бытовым пылесосам Kärcher для сбора золы и сухого мусора.

Щелевая насадка очень большой длины (350 мм) изготовлена из негорючего материала и предназначена для удаления остывшей золы из труднодоступных мест в каминах, печах или грилях. Предлагается в качестве дополнительной принадлежности для любых бытовых пылесосов для сбора золы и сухого мусора.

Особенности и преимущества
Сделана из огнеупорного материала
Длинная насадка, чтобы было удобно очищать труднодоступные места каминов и печей
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 1
Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,104
Масса (с упаковкой) (кг) 0,15
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 350 x 41 x 41
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Камины, печи
  • Грили
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