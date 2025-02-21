Удлинительная трубка

Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия пылесоса. Рекомендуется для очистки труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях. Длина трубки 0,5 м, номинальный диаметр – 35 мм.

Особенности и преимущества
Подходит ко всем хозяйственным пылесосам Kärcher.
Для очистки труднодоступных мест (высоких потолков, световых шахт и т. д.).
Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей (мм) 35
Цвет черный
Масса (кг) 0,12
Масса (с упаковкой) (кг) 0,253
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 480 x 40 x 40
Области применения
  • Высокие потолки
  • Световые шахты
