Удлинительная трубка

Kärcher Удлинительные трубки из высококачественной стали

Удлинительные трубки из высококачественной стали

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Kärcher Удлинительные трубки из пластика

Удлинительные трубки из пластика

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Kärcher Металлические удлинительные трубки

Металлические удлинительные трубки

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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