Удлинительные трубки (2 шт.), для HV и NT, DN 35, длина 505 мм, пластмассовые, подходят к моделям HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L

Комплект удлинительных трубок состоит из 2 трубок из высококачественной пластмассы (DN 35, длиной по 505 мм). Для ручного аккумуляторного пылесоса HV 1/1 Bp, а также пылесосов влажной и сухой уборки Kärcher.

Спецификации

Технические характеристики

Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Количество (шт.) 2
Материал пластмасса
Длина (мм) 505
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,254
Масса (с упаковкой) (кг) 0,267
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 502 x 80 x 40

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