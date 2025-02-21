Удлинительный шланг XH 10

10-метровый удлинительный шланг, значительно увеличивающий радиус действия аппарата высокого давления и облегчающий выполнение уборочных работ, легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления, входящим в комплект его поставки. Высококачественный шланг номинального диаметра DN 8, упрочненный текстильной оплеткой и защищенный от перегиба, оснащен надежным латунным разъемом, гарантирующим долгий срок службы. Он выдерживает давление до 180 бар, рассчитан на температуру воды до 60 °C и может также использоваться в режиме подачи чистящего средства. Удлинительный шланг совместим со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, выпускавшимися до 2010 года.

Особенности и преимущества
Удлинительный шланг, 10 м
  • Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Шланг DN-8 с усилением текстильной оплеткой
  • Долгий срок службы.
Защита от изгибов и переломов
  • Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
  • Долговечный и надежный
Спецификации

Технические характеристики

Температура (°C) макс. 60
Макс. давление (бар) 180
Длина (м) 10
Цвет черный
Масса (кг) 1,208
Масса (с упаковкой) (кг) 1,463
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 240 x 240 x 85
