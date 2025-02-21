Удлинительный шланг XH 10
10-метровый удлинительный шланг, значительно увеличивающий радиус действия аппарата высокого давления и облегчающий выполнение уборочных работ, легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления, входящим в комплект его поставки. Высококачественный шланг номинального диаметра DN 8, упрочненный текстильной оплеткой и защищенный от перегиба, оснащен надежным латунным разъемом, гарантирующим долгий срок службы. Он выдерживает давление до 180 бар, рассчитан на температуру воды до 60 °C и может также использоваться в режиме подачи чистящего средства. Удлинительный шланг совместим со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, выпускавшимися до 2010 года.
Особенности и преимущества
Удлинительный шланг, 10 м
- Увеличение радиуса действия для большей мобильности
Шланг DN-8 с усилением текстильной оплеткой
- Долгий срок службы.
Защита от изгибов и переломов
- Защищен от заломов и изгибов
Латунное соединение
- Долговечный и надежный
Спецификации
Технические характеристики
|Температура (°C)
|макс. 60
|Макс. давление (бар)
|180
|Длина (м)
|10
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|1,208
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,463
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|240 x 240 x 85