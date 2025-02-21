10-метровый удлинительный шланг, значительно увеличивающий радиус действия аппарата высокого давления и облегчающий выполнение уборочных работ, легко устанавливается между аппаратом и шлангом высокого давления, входящим в комплект его поставки. Высококачественный шланг номинального диаметра DN 8, упрочненный текстильной оплеткой и защищенный от перегиба, оснащен надежным латунным разъемом, гарантирующим долгий срок службы. Он выдерживает давление до 180 бар, рассчитан на температуру воды до 60 °C и может также использоваться в режиме подачи чистящего средства. Удлинительный шланг совместим со всеми аппаратами высокого давления Kärcher классов K 2 – K 7, выпускавшимися до 2010 года.