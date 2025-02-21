Входной фильтр для погружных насосов, малый
Защищает насос для повышения надежности его работы: прочный и легко устанавливаемый входной фильтр для погружных насосов серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt.
Прочный входной фильтр рекомендуется устанавливать на входе погружного насоса при его использовании для откачки сильно загрязненной воды – например, из строительного котлована или в случае затопления. Этот фильтр предотвращает попадание в насос крупных частиц грязи, веток и т. п. и блокирование ими крыльчатки. Тем самым повышается надежность работы насоса. Входной фильтр подходит к погружным насосам серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt. Размер его ячеек составляет примерно 5 мм.
Особенности и преимущества
Надежный предварительный фильтр
- Защищает крыльчатку насоса от блокировок в результате попадания крупных частиц
Клик система
- Легко и просто подключать к погружному насосу
Сетка размером 5мм
- Забор воды не уменьшается, но надежность работы повышается
Спецификации
Технические характеристики
|Размер ячейки (мм)
|5
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,111
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,257
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|177 x 179 x 53
Области применения
- Фильтрация загрязненной воды