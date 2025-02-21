Входной воздушный фильтр

Отфильтровывает из засасываемого воздуха мелкие частицы грязи: входной воздушный фильтр, подходящий к пылесосам VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Входной воздушный фильтр, являющийся частью 3-ступенчатой системы фильтрации, включающей также фильтр циклонного типа и выходной фильтр (поролоновый или HEPA 12, в зависимости от модели пылесоса), во время уборки задерживает содержащиеся в воздухе мелкие частицы грязи перед его заключительной очисткой выходным фильтром. Рекомендуется регулярная очистка входного воздушного фильтра путем выбивания собирающейся в нем пыли или при помощи предлагаемого Kärcher специального инструмента для очистки фильтра. Фильтр подходит к пылесосам VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily и VC 7 Cordless yourMax.

Особенности и преимущества
Долгий срок службы
  • Простота очистки при помощи инструмента для очистки фильтра.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет серый
Масса (кг) 0,027
Масса (с упаковкой) (кг) 0,056
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 130 x 50 x 50
Области применения
  • Сухой мусор
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025