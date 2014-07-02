Водяной фильтр

Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.

Фильтр для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде, и более продолжительной долговечности работы аппарата. Подходит для всех бытовых аппаратов высокого давления Kärcher серии К2 - К7.

Особенности и преимущества
Защита помпы и рубашки охлаждения двигателя от попадания частиц грязи
  • Увеличивает срок службы аппарата
Водяной фильтр
  • Содержимое всегда видно
Легкая очистка от грязи после использования
  • Можно промывать
Спецификации

Технические характеристики

Цвет антрацит
Масса (кг) 0,073
Масса (с упаковкой) (кг) 0,096
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 117 x 50 x 50
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Фильтрация загрязненной воды
