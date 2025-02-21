Вращающаяся моечная щетка, для аппаратов с производительностью > 1000 л/ч, с нейлоновой щетиной
Приводится в действие потоком воды. Для бережного удаления мелкой пыли и серого налета с любых поверхностей. Способна выдерживать температуру до 60 °C, EASY!Lock, со сменной щеточной вставкой.
Спецификации
Технические характеристики
|Производительность (л/ч)
|1000 - 1300
|Материал
|нейлон
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Масса (с упаковкой) (кг)
|1,15
Оригинальные запасные части
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