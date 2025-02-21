Для легкого присоединения насоса непосредственно к внутридомовому водопроводу прекрасно подходит всасывающая гарнитура PerfectConnect длиной 1,5 м для трубопроводов 1" (25 мм). В комплект входят 1,5-метровый вакуумно-стойкий всасывающий шланг диаметром 3/4" с резьбой G1 (33,3 мм) с обеих сторон и соединительный элемент для всасывающих трубопроводов 1". Этот комплект очень легко присоединяется к насосам для сада, автоматам или станциям бытового водоснабжения со стороны всасывания для снабжения дома водой хозяйственного назначения. Гибкость шланга значительно уменьшает шум стационарного трубопровода. Кроме того, технология уплотнения PerfectConnect от Kärcher ускоряет и упрощает монтаж принадлежностей для напорных насосов и гарантирует особенно герметичное соединение, необходимое для бесперебойной эксплуатации насоса.