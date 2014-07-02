Всасывающая гарнитура, 3,5 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).