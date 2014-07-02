Всасывающая гарнитура, 3,5 м

Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).

Вакуумно-стойкий спиральный шланг с входным фильтром и обратным клапаном, длина 3,5м. Гтов к использованию. Может использоваться и для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с соединительной резьбой G1 (33,3 мм)

Особенности и преимущества
Комплект вакуумно стойкого всасывающего шланга с фильтром и обратным клапаном
  • Для легкого соединения с насосом
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 3,5
Диаметр 3/4″
Цвет черный
Масса (кг) 0,848
Масса (с упаковкой) (кг) 0,883
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 400 x 415 x 55
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
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