7-метровый вакуумно-стойкий всасывающий шланг диаметром 3/4", оснащенный входным фильтром, прекрасно подходит для всасывания воды из альтернативных источников и благодаря радиальному принципу уплотнения (PerfectConnect) гарантирует бесперебойную работу насоса. При этом встроенный обратный клапан предотвращает вытекание воды и ускоряет повторный пуск насоса. Всасывающая гарнитура может легко присоединяться к насосам для сада, автоматам или станциям бытового водоснабжения со стороны всасывания. Она подходит также для удлинения всасывающего шланга. Предназначена для насосов с резьбой G1 (33,3 мм).