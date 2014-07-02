Всасывающие шланги

Kärcher Соединители шлангов

Соединители шлангов

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Kärcher Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)

Всасывающие шланги с защелкой системы 1.0 (совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска)

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Kärcher Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)

Всасывающие шланги с защелкой системы 2.0 (совместимы с пылесосами с 2017 г. выпуска)

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Kärcher Всасывающие шланги с коническим разъемом

Всасывающие шланги с коническим разъемом

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Kärcher Прочие всасывающие шланги

Прочие всасывающие шланги

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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

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