Всасывающий шланг 1", 25 метров

Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.

Особенности и преимущества
Реализуется метражом
  • Шланг можно разрезать на необходимую длину. Можно использовать для различных целей.(на сайте Karcher.ru реализуется бухтой)
Вакуумно-стойкий спиральный шланг
  • Гибкий шланг для откачки воды с помощью дренажных насосов
Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 25
Диаметр 1″
Цвет черный
Масса (кг) 5,59
Масса (с упаковкой) (кг) 5,61
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 470 x 470 x 200
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
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Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

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