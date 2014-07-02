Всасывающий шланг 3/4", 25 метров
Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.
Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.
Особенности и преимущества
Реализуется метражом
- Шланг можно разрезать на необходимую длину. Можно использовать для различных целей.(на сайте Karcher.ru реализуется бухтой)
Вакуумно-стойкий спиральный шланг
- Гибкий шланг для откачки воды с помощью дренажных насосов
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|25
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|4,19
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,21
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 380 x 152
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей