Всасывающий шланг 3,5м G1
Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры
Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу с резьбой G1. Для удлинения всасывающей гарнитуры.
Особенности и преимущества
Спиральный шланг для быстрого подключения
- Можно подключать к насосу, использовать как удлинитель для всасывающего шланга, можно подключить фильтр на вход для всасывания воды.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|3,5
|Диаметр
|3/4″
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,768
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,863
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|415 x 400 x 55
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей