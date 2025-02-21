Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0

Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.

Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Шланг длиной 2,5 м соединяется с аппаратом байонетным разъемом версии 2.0, а с насадками – разъемом с защелкой версии 2.0. Оба разъема 2.0 совместимы с пылесосами, выпускающимися с 2017 г.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 2,5
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Исполнение Стандарт
Соединение со стороны принадлежностей* Защелка 2.0
Соединение со стороны аппарата** Байонетный разъем 2.0
Количество (шт.) 1
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,641
Масса (с упаковкой) (кг) 0,66
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 430 x 380 x 90

* Разъемы с защелкой 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.
* Разъемы с защелкой 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.
** Байонетные разъемы 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.
** Байонетные разъемы 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Оригинальные запасные части

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