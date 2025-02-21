Всасывающий шланг для NT, DN 35, длина 2,5 м, с защелкой 2.0 и байонетным разъемом 2.0
Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2,5 м подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher.
Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 подходит к пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher. Шланг длиной 2,5 м соединяется с аппаратом байонетным разъемом версии 2.0, а с насадками – разъемом с защелкой версии 2.0. Оба разъема 2.0 совместимы с пылесосами, выпускающимися с 2017 г.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|2,5
|Номин. диаметр принадлежностей ( )
|DN 35
|Исполнение
|Стандарт
|Соединение со стороны принадлежностей*
|Защелка 2.0
|Соединение со стороны аппарата**
|Байонетный разъем 2.0
|Количество (шт.)
|1
|Цвет
|антрацит
|Масса (кг)
|0,641
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,66
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|430 x 380 x 90
* Разъемы с защелкой 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.
* Разъемы с защелкой 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.
** Байонетные разъемы 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.
** Байонетные разъемы 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.