Технические характеристики

Длина (м) 2,5 Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35 Исполнение Стандарт Соединение со стороны принадлежностей* Защелка 2.0 Соединение со стороны аппарата** Байонетный разъем 2.0 Количество (шт.) 1 Цвет антрацит Масса (кг) 0,641 Масса (с упаковкой) (кг) 0,66 Размеры (Д × Ш × В) (мм) 430 x 380 x 90

* Разъемы с защелкой 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.

* Разъемы с защелкой 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.

** Байонетные разъемы 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.

** Байонетные разъемы 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.