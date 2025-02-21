Всасывающий шланг для T, DN 35, длина 2 м, с защелкой 2.0 и стыковым разъемом

Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 и длиной 2 м подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher.

Всасывающий шланг номинальным диаметром DN 35 подходит к пылесосам сухой уборки Kärcher. Шланг длиной 2,5 м соединяется с аппаратом стыковым разъемом, а с насадками – разъемом с защелкой версии 2.0, совместимым с пылесосами, выпускающимися с 2017 г.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (м) 2
Номин. диаметр принадлежностей ( ) DN 35
Исполнение Стандарт
Соединение со стороны принадлежностей* Защелка 2.0
Соединение со стороны аппарата** Стыковой разъем
Количество (шт.) 1
Цвет антрацит
Масса (кг) 0,445
Масса (с упаковкой) (кг) 0,463
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 460 x 360 x 90

* Разъемы с защелкой 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.
* Разъемы с защелкой 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.
** Байонетные разъемы 1.0 совместимы с пылесосами до 2016 г. выпуска.
** Байонетные разъемы 2.0 совместимы с пылесосами начиная с 2017 г. выпуска.

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026