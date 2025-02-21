Всасывающий шланг SH 3
Всасывающий шланг 3 м для забора воды из альтернативных источников, например, из бочки с дождевой водой.
Всасывающий шланг подходит для любых аппаратов высокого давления Kärcher классов K 1 – K 7 и позволяет брать воду из альтернативных источников, например из бочек для сбора дождевой воды.
Особенности и преимущества
Легкое всасывание воды
- Быстрое всасывание воды; для использования с аппаратами высокого давления
Очень удобный
- Теперь можно не использовать водопроводную воду, чтобы пользоваться аппаратом высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,442
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,51
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|250 x 250 x 60
Видео
Области применения
- Всасывание воды из цистерн, бочек и других емкостей
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.