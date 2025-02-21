Эргономичная дополнительная рукоятка значительно облегчает чистку моющими пылесосами Kärcher ковровых покрытий больших размеров. Она легко прикрепляется к удлинительной трубке с подводкой воды и позволяет намного легче и точнее перемещать моющую насадку для пола, управляя ею двумя руками. Рукоятка подходит как для правшей, так и для левшей и совместима со всеми моющим пылесосами Kärcher серий SE 4, SE 5 и SE 6.