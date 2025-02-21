В комплект входят две салфетки для роботов-пылесосов RVC 3 и RCV 2. При работе аппаратов в режиме влажной уборки высококачественные салфетки из микроволокна обеспечивают оптимальный результат чистки любых твердых поверхностей, таких как плитка, ламинат, дерево, ПВХ или линолеум. Легкие засохшие загрязнения надежно удаляются, а пыль при всасывании очень хорошо связывается. Благодаря надежному креплению на застежках-липучках салфетки легко и быстро заменяются.