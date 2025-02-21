Комплект салфеток для RCV 2, RVC 3 (2 шт.)

Для оптимального результата чистки: комплект микроволоконных салфеток для влажной уборки твердых поверхностей с помощью роботов-пылесосов RVC 3 и RCV 2.

В комплект входят две салфетки для роботов-пылесосов RVC 3 и RCV 2. При работе аппаратов в режиме влажной уборки высококачественные салфетки из микроволокна обеспечивают оптимальный результат чистки любых твердых поверхностей, таких как плитка, ламинат, дерево, ПВХ или линолеум. Легкие засохшие загрязнения надежно удаляются, а пыль при всасывании очень хорошо связывается. Благодаря надежному креплению на застежках-липучках салфетки легко и быстро заменяются.

Особенности и преимущества
Салфетка с липучкой
Спецификации

Технические характеристики

Количество (шт.) 2
Цвет белый
Масса (кг) 0,017
Масса (с упаковкой) (кг) 0,068
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 275 x 113 x 3
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2026