Комплект салфеток для RCV 2, RVC 3 (2 шт.)
Для оптимального результата чистки: комплект микроволоконных салфеток для влажной уборки твердых поверхностей с помощью роботов-пылесосов RVC 3 и RCV 2.
В комплект входят две салфетки для роботов-пылесосов RVC 3 и RCV 2. При работе аппаратов в режиме влажной уборки высококачественные салфетки из микроволокна обеспечивают оптимальный результат чистки любых твердых поверхностей, таких как плитка, ламинат, дерево, ПВХ или линолеум. Легкие засохшие загрязнения надежно удаляются, а пыль при всасывании очень хорошо связывается. Благодаря надежному креплению на застежках-липучках салфетки легко и быстро заменяются.
Особенности и преимущества
Салфетка с липучкой
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (шт.)
|2
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,017
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,068
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|275 x 113 x 3