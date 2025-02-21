Аппарат высокого давления, подающий горячую воду с температурой 98 °C, и приспособление для уничтожения сорняков WR 10 с разбрызгивающей головкой 10 см гарантируют эффективное и основательное уничтожение сорняков даже в труднодоступных местах. При этом оптимальный расход горячей воды регулируется встроенным адаптером для сопел, который, к тому же, обеспечивает совместимость с любым из наших аппаратов высокого давления. Компактная конструкция и небольшой вес приспособления облегчают процесс и позволяют легко работать без перерывов в течение длительного времени.