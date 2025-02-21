Наше приспособление для уничтожения сорняков WR 100, предназначенное для обработки больших площадей (например, дорожек или автостоянок), обеспечивает наилучшие результаты в комбинации с одним из наших аппаратов высокого давления с подогревом воды. Оптимальная температура воды (до 98 °C) гарантирует исключительно легкую и эффективную борьбу с нежелательной растительностью. Приспособление рабочей шириной 100 см с равномерным распределением воды позволяет производить обработку с экономией времени, причем встроенный адаптер обеспечивает оптимальный расход воды вне зависимости от типа используемого аппарата. Входящее в комплект поставки шасси значительно облегчает выполнение работ.