WR 100 EASY!Lock

Решение для легкого и быстрого уничтожения сорняков: приспособление WR 100 с шасси, сопловой балкой шириной 100 см и встроенным адаптером для применения с аппаратами высокого давления с подогревом воды.

Наше приспособление для уничтожения сорняков WR 100, предназначенное для обработки больших площадей (например, дорожек или автостоянок), обеспечивает наилучшие результаты в комбинации с одним из наших аппаратов высокого давления с подогревом воды. Оптимальная температура воды (до 98 °C) гарантирует исключительно легкую и эффективную борьбу с нежелательной растительностью. Приспособление рабочей шириной 100 см с равномерным распределением воды позволяет производить обработку с экономией времени, причем встроенный адаптер обеспечивает оптимальный расход воды вне зависимости от типа используемого аппарата. Входящее в комплект поставки шасси значительно облегчает выполнение работ.

Особенности и преимущества
Эффективная борьба с сорной растительностью благодаря оптимальному взаимодействию приспособления для уничтожения сорняков с аппаратом высокого давления с подогревом воды
  • Встроенный адаптер для обеспечения оптимального расхода воды при использовании любого аппарата высокого давления Kärcher с подогревом воды.
  • Поддержание стабильной температуры воды на уровне, оптимальном для уничтожения сорняков (до 98 °C), благодаря современной технологии водонагревателей Kärcher.
Уничтожение сорняков на больших площадях с экономией времени
  • Сопловая балка шириной 100 см с равномерным распределением воды и высокой производительностью по площади.
  • Шасси для максимально удобного выполнения работ.
Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (кг) 1,2
Масса (с упаковкой) (кг) 2,8

Видео

Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Легкое и эффективное уничтожение сорняков в коммунальном хозяйстве без применения гербицидов.
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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