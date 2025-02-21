Быстро, комфортно и тщательно: в сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом воды производство Kärcher приспособление для уничтожения сорняков WR 20 раскрывает весь свой потенциал. Аппарат высокого давления нагревает воду до температуры 98 °C, оптимально подходящей для эффективного удаления сорняков. Встроенный адаптер для сопел гарантирует оптимальный расход горячей воды на сопловой балке с рабочей шириной 20 см и, тем самым, позволяет добиться длительного эффекта при уничтожении нежелательной растительности.