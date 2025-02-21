WR 50

Приспособление для уничтожения сорняков WR 50 шириной 50 см в сочетании с аппаратом высокого давления с подогревом – идеальный вариант для уничтожения сорняков. В комплект поставки входят регулируемые колесики и встроенный адаптер для сопел.

Простое и эффективное уничтожение сорняков: просто установите приспособление для уничтожения сорняков WR 50 на аппарат высокого давления с подогревом воды Kärcher и уничтожьте надоедливые сорняки – быстро, тщательно и, главное, надолго. Аппарат высокого давления нагревает воду до температуры 98 °C – оптимальной для выполнения таких задач, а встроенный адаптер для сопел обеспечивает оптимальный расход воды на сопловой балке с рабочей шириной 50 см. Регулируемые колесики, входящие в комплект поставки, позволяют работать с комфортом и без переутомления в течение длительного времени.

Особенности и преимущества
Универсальная колесная рамка в комплекте поставки.
  • Удобный и легкая работа в течение длительного времени.
  • Оптимальное рабочее расстояние от земли постоянно гарантированно.
Оптимальное сочетание аппарата высокого давления и устройства для удаления сорняков для их эффективного уничтожения.
  • Встроенный адаптер для сопел гарантирует надлежащий расход воды в зависимости от используемого аппарата высокого давления.
  • Суперсовременная технология нагрева обеспечивает температуру воды, оптимально подходящую для уничтожения сорняков (до 98 °C).
Компактный дизайн приспособления.
  • Небольшие размеры позволяют работать в стесненных пространствах.
Спецификации

Технические характеристики

Соединительная резьба EASY!Lock
Масса (кг) 2,2
Масса (с упаковкой) (кг) 3,5
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Эффективное и легкое удаление сорняков.
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

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