Запасной аккумулятор
Для тщательной и продолжительной уборки: этот запасной аккумулятор, подходящий к любым моделям беспроводных пылесосов серий VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line, продлевает время их непрерывной работы на 50 минут.
Мощный запасной литий-ионный аккумулятор для любых моделей пылесосов VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line позволяет без промежуточного подзаряда продлить время их работы (максимум на 50 минут). После исчерпания заряда установленный в аппарат аккумулятор легко и быстро разблокируется нажатием двух кнопок, снимается и заменяется запасным заряженным аккумулятором для немедленного продолжения уборки. Информация о текущем состоянии аккумулятора отображается на 3-ступенчатом светодиодном дисплее. Запасной аккумулятор можно заряжать отдельно от аппарата, что дополнительно сокращает перерывы в работе.
Особенности и преимущества
ЖК-дисплей с интуитивно понятным индикатором уровня заряда.
Возможность заряда аккумуляторов отдельно от аппарата.
Мощный литий-ионный аккумуляторный элемент
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|белый
|Масса (кг)
|0,495
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,62
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|149 x 83 x 49