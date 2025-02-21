Запасной аккумулятор

Для тщательной и продолжительной уборки: этот запасной аккумулятор, подходящий к любым моделям беспроводных пылесосов серий VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line, продлевает время их непрерывной работы на 50 минут.

Мощный запасной литий-ионный аккумулятор для любых моделей пылесосов VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax и VC 7 Signature Line позволяет без промежуточного подзаряда продлить время их работы (максимум на 50 минут). После исчерпания заряда установленный в аппарат аккумулятор легко и быстро разблокируется нажатием двух кнопок, снимается и заменяется запасным заряженным аккумулятором для немедленного продолжения уборки. Информация о текущем состоянии аккумулятора отображается на 3-ступенчатом светодиодном дисплее. Запасной аккумулятор можно заряжать отдельно от аппарата, что дополнительно сокращает перерывы в работе.

Особенности и преимущества
ЖК-дисплей с интуитивно понятным индикатором уровня заряда.
Возможность заряда аккумуляторов отдельно от аппарата.
Мощный литий-ионный аккумуляторный элемент
Спецификации

Технические характеристики

Цвет белый
Масса (кг) 0,495
Масса (с упаковкой) (кг) 0,62
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 149 x 83 x 49
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025