Запасной аккумулятор

Для продления времени непрерывной уборки: запасной аккумулятор для всех версий беспроводного пылесоса VC 4 Cordless myHome увеличивает время их работы на 30 минут.

Благодаря запасному литий-ионному аккумулятору можно без промежуточного подзаряда продлить работу любых версий беспроводного пылесоса VC 4 Cordless myHome (максимум на 30 минут). Для этого достаточно заменить им разрядившийся аккумулятор. Заряд запасного аккумулятора осуществляется в присоединенном к аппарату состоянии. 

Особенности и преимущества
Мощный литий-ионный аккумуляторный элемент
Спецификации

Технические характеристики

Цвет черный
Масса (кг) 0,37
Масса (с упаковкой) (кг) 0,504
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 146 x 62 x 43
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025