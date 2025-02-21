Благодаря запасному литий-ионному аккумулятору можно без промежуточного подзаряда продлить работу любых версий беспроводного пылесоса VC 4 Cordless myHome (максимум на 30 минут). Для этого достаточно заменить им разрядившийся аккумулятор. Заряд запасного аккумулятора осуществляется в присоединенном к аппарату состоянии.