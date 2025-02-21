Воздухоочиститель AF 30

Предусматривающий автоматический режим работы воздухоочиститель AF 30, оснащенный лазерным датчиком, дисплеем, фильтром H13 и угольным фильтром, очищает воздух в помещениях площадью от 30 до 40 м² от мелкой пыли, аллергенов, болезнетворных микробов и пахучих веществ.

Превосходное решение для очистки воздуха в помещениях средних размеров, например жилых комнатах и офисах: аппарат AF 30, оснащенный многослойной системой фильтрации, удаляет из воздуха аллергены, вредные вещества и болезнетворные микроорганизмы. Другими его особенностями являются наличие фильтра из активированного угля и алфавитно-цифрового дисплея, отображающего содержание примесей (частиц класса PM 2,5 в мкг/м³), температуру и относительную влажность воздуха, а также цветового индикатора качества воздуха. Кроме того, воздухоочиститель впечатляет функцией таймера, защитой от детей (функцией блокировки), ночным режимом и очень тихой работой. Эффективность фильтрации частиц размерами 0,3 мкм составляет 99,95 %. Аппарат оснащен также высококачественным лазерным датчиком для работы в автоматическом режиме, благодаря чему его производительность автоматически подстраивается к степени загрязненности воздуха. Срок службы фильтров составляет около 1 года (в зависимости от загрязнения воздуха и интенсивности использования аппарата).

Особенности и преимущества
Воздухоочиститель AF 30: Фильтр High Protect 13
Фильтр High Protect 13
Новый фильтр H13 для задержания болезнетворных микроорганизмов и аэрозолей. Для связывания запахов и паров химических веществ.
Воздухоочиститель AF 30: Система с 2 воздухозаборниками
Система с 2 воздухозаборниками
Забор воздуха с обеих сторон обеспечивает высокую пропускную способность.
Воздухоочиститель AF 30: Цветной дисплей
Цветной дисплей
Индикация температуры, влажности и качества воздуха, состояния фильтра и аппарата.
Бесшумная работа
  • Тихие двигатели и вентиляторы в сочетании с малошумными воздушными каналами.
Автоматический режим
  • Датчик управляет работой аппарата в автоматическом режиме, адаптируя его производительность к качеству воздуха.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Потребляемая мощность (Вт) 36
Подходящая площадь помещения (м²) до 60
Мощность потока воздуха (м³/ч) макс. 320
Эффективность фильтра в зависимости от размеров частиц (мкм) 0,3 мкм >= 99,95 %
Уровни производительности 5
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,8
Масса (с упаковкой) (кг) 7,5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 260 x 260 x 486

* Рекомендуемая площадь помещения при высоте потолка 3 м, 3-кратном воздухообмене в течение часа и работе аппарата в режиме максимальной производительности.

Оснащение

  • Двойная система фильтрации
  • Индикатор замены фильтра
  • Индикация качества воздуха
  • Указатель температуры
  • Индикация относительной влажности воздуха
  • Сенсорные элементы управления на корпусе аппарата
  • Автоматический режим
  • Ночной режим
  • Функция блокировки
  • Таймер
Воздухоочиститель AF 30
Воздухоочиститель AF 30

Видео

Области применения
  • Внутренние помещения
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025