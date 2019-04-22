Ручная мойка среднего давления

Особенности и преимущества

Настоящая свобода! Без кабелей! С новым беспроводным очистителем Kärcher вы сможете убраться в зонах, где нет розеток. Теперь уборка – это быстро и просто!

Сбалансированное среднее давление

Вы также можете очищать деликатные поверхности благодаря одноструйному распылителю и плоской струе воды, действующей эффективно и мягко.

Мощность без проводов

Удобно ложится в руку, быстрая подготовка к работе, компактное хранение.