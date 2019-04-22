Ручная мойка среднего давления

Просто подсоедините шланг и можно приступать к делу: с помощью инновационного аппарата Kärcher KHB 5 Battery со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power на 18 В можно быстро выполнить уборку в любых помещениях дома без подключения к электросети.

KHB 5 Battery handheld cleaner

Очистка со скоростью света

Расширьте границы очистки. Аккумуляторный аппарат KHB 5 Battery. Настоящая свобода движения! Без кабелей и дополнительных блоков. Благодаря аккумуляторному аппарату KHB 5 Battery очистка садовой мебели, велосипедов или детских игрушек выполняется просто и быстро: просто подсоедините шланг и точная плоская струя воды под давлением до 24 бар сделает все за вас. Новый аппарат KHB 5 Battery: ваши садовые инструменты будут сиять, как улыбка на лице гордого дачника!

Минимойка среднего давления KHB 5 Battery с аккумулятором Kärcher Battery Power на 18 В

Просто подсоедините шланг и можно приступать к делу: С инновационным аккумуляторным аппаратом KHB 5 выполнять очистку вне дома еще удобнее. Благодаря компактному расположению насоса, электродвигателя и 18-вольтной батареи, очиститель легко держать в руке и использовать там, где нужно вам. Среднее давление, действующее эффективно, но не повреждая поверхности, делает KHB 5 Battery идеальным аппаратом для быстрой промежуточной очистки садовых инструментов, садовой мебели, велосипедов, мотоциклов, а также для уборки в разных помещениях дома. Очиститель поверхностей (не входит в комплект) также поможет идеально очистить небольшие поверхности.

Особенности и преимущества

Настоящая свобода! Без кабелей! С новым беспроводным очистителем Kärcher вы сможете убраться в зонах, где нет розеток. Теперь уборка – это быстро и просто!

Сбалансированное среднее давление
Вы также можете очищать деликатные поверхности благодаря одноструйному распылителю и плоской струе воды, действующей эффективно и мягко.

Мощность без проводов
Удобно ложится в руку, быстрая подготовка к работе, компактное хранение.

icon_arrow

Неограниченный выбор принадлежностей

Power Scrubber Handheld

Ручной очиститель поверхностей PS 20

Насадка для поверхностей – идеальный компаньон для ручной аккумуляторной мойки KHB 5 Battery при уборке небольших зон и лестниц.

Handheld Multi-Jet

Струйная трубка MJ 24 Multi Jet 5-в-1

Универсальное сопло 5-в-1 для KHB 5 Battery: Струйная трубка MJ 24 позволяющая переключаться между точечной, плоской, конической струей, струей для нанесения чистящего средства и промывки. Просто выберите нужный режим, повернув головку трубки.

Variable Jet Handheld

Струйная поворотная трубка 360° для ручного мойки VJ 24

Струйная поворотная трубка с регулируемым шарнирным соединением 360°: Трубка VJ 24 для KHB 5 Battery – идеальный вариант для очистки труднодоступных зон.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025