Ручная мойка среднего давления
Просто подсоедините шланг и можно приступать к делу: с помощью инновационного аппарата Kärcher KHB 5 Battery со сменным аккумулятором Kärcher Battery Power на 18 В можно быстро выполнить уборку в любых помещениях дома без подключения к электросети.
Очистка со скоростью света
Расширьте границы очистки. Аккумуляторный аппарат KHB 5 Battery. Настоящая свобода движения! Без кабелей и дополнительных блоков. Благодаря аккумуляторному аппарату KHB 5 Battery очистка садовой мебели, велосипедов или детских игрушек выполняется просто и быстро: просто подсоедините шланг и точная плоская струя воды под давлением до 24 бар сделает все за вас. Новый аппарат KHB 5 Battery: ваши садовые инструменты будут сиять, как улыбка на лице гордого дачника!
Минимойка среднего давления KHB 5 Battery с аккумулятором Kärcher Battery Power на 18 В
Просто подсоедините шланг и можно приступать к делу: С инновационным аккумуляторным аппаратом KHB 5 выполнять очистку вне дома еще удобнее. Благодаря компактному расположению насоса, электродвигателя и 18-вольтной батареи, очиститель легко держать в руке и использовать там, где нужно вам. Среднее давление, действующее эффективно, но не повреждая поверхности, делает KHB 5 Battery идеальным аппаратом для быстрой промежуточной очистки садовых инструментов, садовой мебели, велосипедов, мотоциклов, а также для уборки в разных помещениях дома. Очиститель поверхностей (не входит в комплект) также поможет идеально очистить небольшие поверхности.
Неограниченный выбор принадлежностей
Ручной очиститель поверхностей PS 20
Насадка для поверхностей – идеальный компаньон для ручной аккумуляторной мойки KHB 5 Battery при уборке небольших зон и лестниц.
Струйная трубка MJ 24 Multi Jet 5-в-1
Универсальное сопло 5-в-1 для KHB 5 Battery: Струйная трубка MJ 24 позволяющая переключаться между точечной, плоской, конической струей, струей для нанесения чистящего средства и промывки. Просто выберите нужный режим, повернув головку трубки.
Струйная поворотная трубка 360° для ручного мойки VJ 24
Струйная поворотная трубка с регулируемым шарнирным соединением 360°: Трубка VJ 24 для KHB 5 Battery – идеальный вариант для очистки труднодоступных зон.