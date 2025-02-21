Всегда готов к работе: аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car имеет малый вес и не ограничивает свободу движений, благодаря чему очень удобен в применении и позволяет решать самые разнообразные задачи уборки. Без удлинительной трубки этот аппарат представляет собой компактный ручной пылесос, прекрасно подходящий для наведения чистоты в автомобиле. Для этого в комплект его поставки включены подходящие аксессуары: две щелевые насадки для очистки узких мест (одна из них – удлиненная и эластичная), щеточная насадка для мебели «2 в 1» для чистки чувствительных поверхностей, удлинительный шланг и большая насадка для мягкой мебели. Продолжительность работы от полного заряда аккумулятора достигает 30 минут. Уборку облегчает ряд практичных решений, в частности активная насадка для пола, тщательно очищающая твердые напольные покрытия и ковры, и функция Boost для кратковременного увеличения мощности. Кроме того, предусмотрены фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии, и возможность быстрого опустошения контейнера для сбора мусора. Прилагаемый настенный держатель позволяет аккуратно хранить пылесос с экономией места.