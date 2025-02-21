Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car
Легкий и компактный аппарат, который всегда быстро окажется под рукой: аккумуляторный пылесос с безмешковой системой фильтрации VC 4 Cordless myHome Car прекрасно подходит для уборки в небольшой квартире и в салоне автомобиля.
Всегда готов к работе: аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car имеет малый вес и не ограничивает свободу движений, благодаря чему очень удобен в применении и позволяет решать самые разнообразные задачи уборки. Без удлинительной трубки этот аппарат представляет собой компактный ручной пылесос, прекрасно подходящий для наведения чистоты в автомобиле. Для этого в комплект его поставки включены подходящие аксессуары: две щелевые насадки для очистки узких мест (одна из них – удлиненная и эластичная), щеточная насадка для мебели «2 в 1» для чистки чувствительных поверхностей, удлинительный шланг и большая насадка для мягкой мебели. Продолжительность работы от полного заряда аккумулятора достигает 30 минут. Уборку облегчает ряд практичных решений, в частности активная насадка для пола, тщательно очищающая твердые напольные покрытия и ковры, и функция Boost для кратковременного увеличения мощности. Кроме того, предусмотрены фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии, и возможность быстрого опустошения контейнера для сбора мусора. Прилагаемый настенный держатель позволяет аккуратно хранить пылесос с экономией места.
Особенности и преимущества
Оптимально сочетающиеся технические решенияМощный аккумулятор 21,6 В, оптимально сочетающийся с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 30 мин в нормальном режиме.
2-ступенчатая регулировка мощностиДостаточный запас времени для уборки в небольшой квартире. Возможность включения режима Boost. До 18 минут работы в режиме максимальной мощности.
Специальные принадлежности для уборки в автомобилеДлинная и эластичная щелевая насадка и гибкий удлинительный шланг для оптимальной и удобной очистки любых поверхностей внутри автомобиля. Большая насадка для мягкой мебели позволяет быстро и тщательно очищать обивку автомобильных сидений.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Легкое опустошение контейнера.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Продуманная система фильтрации
- 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и поролоновый фильтр.
- Не требуется приобретать фильтр-мешки.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
Удобство хранения аккумуляторного пылесоса
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Экономия места и немедленная готовность к применению.
- Удобство заряда благодаря постоянному месту размещения.
Широкий спектр применения
- Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Уровень звуковой мощности (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|650
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Напряжение (В)
|21,6
|Время работы от 1 заряда (/мин)
|Нормальный режим: / прим. 30 Режим Boost: / прим. 18
|Время заряда стандартным зарядным устройством (мин)
|345
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,35
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Поролоновый фильтр
- Входной воздушный фильтр: 1 шт.
- Универсальная насадка для пола
- Щелевая насадка
- Удлиненная эластичная щелевая насадка
- Эластичный удлинительный шланг
- Большая насадка для мягкой мебели
- Щеточная насадка для мебели «2 в 1»
- Удлинительная трубка: пластмасса
- Маленький настенный держатель
Оснащение
- Безмешковая система фильтрации
- Регулятор мощности: с 2 ступенями мощности
Видео
Области применения
- Защищенные твердые напольные покрытия
- Ковры
- Текстильные поверхности
- Лестницы
- Салон автомобиля
Принадлежности
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.