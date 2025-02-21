Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car

Легкий и компактный аппарат, который всегда быстро окажется под рукой: аккумуляторный пылесос с безмешковой системой фильтрации VC 4 Cordless myHome Car прекрасно подходит для уборки в небольшой квартире и в салоне автомобиля.

Всегда готов к работе: аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car имеет малый вес и не ограничивает свободу движений, благодаря чему очень удобен в применении и позволяет решать самые разнообразные задачи уборки. Без удлинительной трубки этот аппарат представляет собой компактный ручной пылесос, прекрасно подходящий для наведения чистоты в автомобиле. Для этого в комплект его поставки включены подходящие аксессуары: две щелевые насадки для очистки узких мест (одна из них – удлиненная и эластичная), щеточная насадка для мебели «2 в 1» для чистки чувствительных поверхностей, удлинительный шланг и большая насадка для мягкой мебели. Продолжительность работы от полного заряда аккумулятора достигает 30 минут. Уборку облегчает ряд практичных решений, в частности активная насадка для пола, тщательно очищающая твердые напольные покрытия и ковры, и функция Boost для кратковременного увеличения мощности. Кроме того, предусмотрены фиксатор выключателя, исключающий необходимость постоянно удерживать его в нажатом состоянии, и возможность быстрого опустошения контейнера для сбора мусора. Прилагаемый настенный держатель позволяет аккуратно хранить пылесос с экономией места.

Особенности и преимущества
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car: Оптимально сочетающиеся технические решения
Оптимально сочетающиеся технические решения
Мощный аккумулятор 21,6 В, оптимально сочетающийся с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 30 мин в нормальном режиме.
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car: 2-ступенчатая регулировка мощности
2-ступенчатая регулировка мощности
Достаточный запас времени для уборки в небольшой квартире. Возможность включения режима Boost. До 18 минут работы в режиме максимальной мощности.
Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Car: Специальные принадлежности для уборки в автомобиле
Специальные принадлежности для уборки в автомобиле
Длинная и эластичная щелевая насадка и гибкий удлинительный шланг для оптимальной и удобной очистки любых поверхностей внутри автомобиля. Большая насадка для мягкой мебели позволяет быстро и тщательно очищать обивку автомобильных сидений.
Простота в управлении
  • Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
  • Легкое опустошение контейнера.
  • С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Продуманная система фильтрации
  • 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и поролоновый фильтр.
  • Не требуется приобретать фильтр-мешки.
  • Легкое опустошение контейнера.
Активная насадка для пола
  • Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
  • Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
  • Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
Удобство хранения аккумуляторного пылесоса
  • Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
  • Экономия места и немедленная готовность к применению.
  • Удобство заряда благодаря постоянному месту размещения.
Широкий спектр применения
  • Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации

Технические характеристики

Аккумуляторный аппарат
Параметры электросети (~/В/Гц) 1 / 100 - 240 / 50 - 60
Уровень звуковой мощности (дБ(А)) < 78
Объем мусоросборника (мл) 650
Тип аккумулятора литий-ионный
Напряжение (В) 21,6
Время работы от 1 заряда (/мин) Нормальный режим: / прим. 30 Режим Boost: / прим. 18
Время заряда стандартным зарядным устройством (мин) 345
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 100 - 240 / 50 - 60
Цвет белый
Масса (без принадлежностей) (кг) 2,35
Масса (с упаковкой) (кг) 5
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 230 x 236 x 1115

Scope of supply

  • Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.)
  • Поролоновый фильтр
  • Входной воздушный фильтр: 1 шт.
  • Универсальная насадка для пола
  • Щелевая насадка
  • Удлиненная эластичная щелевая насадка
  • Эластичный удлинительный шланг
  • Большая насадка для мягкой мебели
  • Щеточная насадка для мебели «2 в 1»
  • Удлинительная трубка: пластмасса
  • Маленький настенный держатель

Оснащение

  • Безмешковая система фильтрации
  • Регулятор мощности: с 2 ступенями мощности
Видео

Области применения
  • Защищенные твердые напольные покрытия
  • Ковры
  • Текстильные поверхности
  • Лестницы
  • Салон автомобиля
Принадлежности
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

