Аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Pet
Компактный пылесос без фильтр-мешка, прекрасно подходящий для удаления шерсти животных: аккумуляторный аппарат VC 4 Cordless myHome Pet оптимален для уборки в небольших домах или квартирах владельцев домашних питомцев.
Компактный и мощный аккумуляторный пылесос VC 4 Cordless myHome Pet всегда находится под рукой и надежно удаляет с любых полов и поверхностей пыль, мусор и шерсть домашних животных. Легкий аппарат удобен в работе, не требует использования фильтр-мешков и благодаря отсутствию кабеля не ограничивает свободу движений. При этом благодаря низкому уровню шума уборка не пугает домашних животных. Продолжительность работы от полного заряда аккумулятора достигает 30 минут. Аппарат можно по выбору использовать в качестве вертикального или ручного пылесоса. Активная насадка для пола со щеткой, приводимой во вращение электродвигателем, тщательно удаляет мусор и шерсть с твердых и ковровых напольных покрытий, а моторизизованная мини-турбощетка эффективно очищает от шерсти, волос и прочего мусора мягкую мебель, матрасы или лежанки для домашних питомцев. Другими практичными особенностями являются быстрое опустошение контейнера для сбора мусора, возможность кратковременного увеличения силы всасывания (функция Boost) и наличие фиксатора, исключающего необходимость в постоянном удержании выключателя в нажатом состоянии. Комплект поставки дополняют щелевая насадка, щеточная насадка для мебели «2 в 1» и держатель для хранения аппарата на стене.
Особенности и преимущества
Оптимально сочетающиеся технические решенияМощный аккумулятор 21,6 В, оптимально сочетающийся с активной насадкой для пола. Оптимизированное время работы – 30 мин в нормальном режиме.
2-ступенчатая регулировка мощностиДостаточный запас времени для уборки в небольшой квартире. Возможность включения режима Boost. До 18 минут работы в режиме максимальной мощности.
Специальная принадлежность для владельцев домашних животныхМоторизованная мини-турбощетка легко и тщательно удаляет шерсть животных с мягкой мебели.
Простота в управлении
- Силу всасывания можно легко и быстро изменить в зависимости от выполняемой операции.
- Легкое опустошение контейнера.
- С функцией Caps Lock для облегчения работы.
Продуманная система фильтрации
- 3-ступенчатая система фильтрации: фильтр циклонного типа, входной фильтр и поролоновый фильтр.
- Не требуется приобретать фильтр-мешки.
- Легкое опустошение контейнера.
Активная насадка для пола
- Оптимальный сбор мусора благодаря моторизованной роликовой щетке.
- Гарантирует тщательную очистку поверхностей.
- Высокая маневренность и возможность очистки пола под мебелью.
Удобство хранения аккумуляторного пылесоса
- Настенный держатель позволяет быстро и легко поместить аппарат на хранение.
- Экономия места и немедленная готовность к применению.
- Удобство заряда благодаря постоянному месту размещения.
Широкий спектр применения
- Возможность установки других принадлежностей для оптимальной уборки во всем доме.
Спецификации
Технические характеристики
|Аккумуляторный аппарат
|Параметры электросети (~/В/Гц)
|1 / 100 - 240 / 50 - 60
|Уровень звуковой мощности (дБ(А))
|< 78
|Объем мусоросборника (мл)
|650
|Тип аккумулятора
|литий-ионный
|Напряжение (В)
|21,6
|Время работы от 1 заряда (/мин)
|Нормальный режим: / прим. 30 Режим Boost: / прим. 18
|Время заряда стандартным зарядным устройством (мин)
|345
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|100 - 240 / 50 - 60
|Цвет
|белый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|2,35
|Масса (с упаковкой) (кг)
|4,8
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 236 x 1115
Scope of supply
- Аккумулятор: Аккумулятор 21,6 В / 2,5 Ач (1 шт.)
- Поролоновый фильтр
- Входной воздушный фильтр: 1 шт.
- Универсальная насадка для пола
- Мини-турбощетка
- Щелевая насадка
- Щеточная насадка для мебели «2 в 1»
- Удлинительная трубка: пластмасса
- Маленький настенный держатель
Оснащение
- Безмешковая система фильтрации
- Регулятор мощности: с 2 ступенями мощности
Области применения
- Защищенные твердые напольные покрытия
- Ковры
- Шерсть животных
Принадлежности
Оригинальные запасные части
