Тележка со шлангом 20м HT 4.520 Kit 1/2"
Супермобильная тележка для шланга с крюком для фиксации и держателем для принадлежностей. С ручкой для перемещения с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания.
Тележка для шлангов HT 4.520. Высококачественная тележка со шлангом, с фиксаторами для пистолета, наконечника-распылителя. Максимальная длина шланга: 1/2 - 50м, 5/8 - 35м, 3/4 - 23м. В сложенном состоянии компактная для хранения. Эргономичная регулируемая по высоте ручка. Складное исполнение для компактного хранения. Угловой штуцер для присоединения шланга. Возможность фиксации распылителя. Крюк для короткого шланга. Чрезвычайно мобильная тележка для шланга с креплением для хранения принадлежностей. В комплекте: Тележка для шланга HT 4.500, шланг 1/2" PrimoFlex® (20 м), распылитель для полива, 3 коннектора, 1 коннектор с функцией «Aqua Stop» и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. В смонтированном состоянии.
Особенности и преимущества
1 х коннектор с аквастопом
Шланг PrimoFlex® 20м 1/2 "
3 коннектора для шланга
Угловой штуцер для подсоединения шланга
В смонтированном состоянии
Держатель распылителя
- Для повышения мобильности.
Легкое кручение
- Простота сматывания и разматывания шланга.
Штуцер G3/4 с переходником на G1/2
Большие колеса
- Для повышения мобильности.
Регулируемая по высоте ручка
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Макс. длина шланга (м)
|макс. 20 (1/2")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|4,927
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,02
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|440 x 485 x 857
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Деревья
- Огород
- Садовый инвентарь
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.