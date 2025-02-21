Тележка для шлангов HT 4.520. Высококачественная тележка со шлангом, с фиксаторами для пистолета, наконечника-распылителя. Максимальная длина шланга: 1/2 - 50м, 5/8 - 35м, 3/4 - 23м. В сложенном состоянии компактная для хранения. Эргономичная регулируемая по высоте ручка. Складное исполнение для компактного хранения. Угловой штуцер для присоединения шланга. Возможность фиксации распылителя. Крюк для короткого шланга. Чрезвычайно мобильная тележка для шланга с креплением для хранения принадлежностей. В комплекте: Тележка для шланга HT 4.500, шланг 1/2" PrimoFlex® (20 м), распылитель для полива, 3 коннектора, 1 коннектор с функцией «Aqua Stop» и штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. В смонтированном состоянии.