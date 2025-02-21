Тележка идеально подойдет для полива участков средних размеров. В комплекте все необходимое для полива. Шланг 20 метров 5/8", наконечник для полива, адаптер для крана с уменьшением до 1/2" и два коннектора, один из которых с аквастопом. Тележка может вмещать 40 метров шланга 1/2", 30 метров шланга 5/8" или 20 метров шланга 3/4".