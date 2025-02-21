Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)

Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.

Тележка идеально подойдет для полива участков средних размеров. В комплекте все необходимое для полива. Шланг 20 метров 5/8", наконечник для полива, адаптер для крана с уменьшением до 1/2" и два коннектора, один из которых с аквастопом. Тележка может вмещать 40 метров шланга 1/2", 30 метров шланга 5/8" или 20 метров шланга 3/4".

Особенности и преимущества
1 х коннектор с аквастопом
Шланг PrimoFlex® 20 метров 5/8"
3 коннектора для шланга
В смонтированном состоянии
Легкое кручение
  • Простота сматывания и разматывания шланга.
Штуцер G3/4 с переходником на G1/2
Большие колеса
  • Для повышения мобильности.
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 40м шланга 1/2 или 20м шланга 3/4 "
  • Подходит для всех распространенных садовых шлангов
Функция складывания
  • Хранение с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Длина шланга (м) 20
Макс. длина шланга (м) макс. 20 (5/8")
Давление разрыва (бар) 24
Цвет черный
Масса (кг) 5,36
Масса (с упаковкой) (кг) 5,438
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 390 x 450 x 700

При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.

Оснащение

  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)
Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)

Видео

Области применения
  • Полив сада
  • Деревья
  • Огород
  • Садовый инвентарь
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025