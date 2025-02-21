Тележка со шлангом 5/8" HT 3.420 (в комплекте)
Тележка для шланга с ручкой для перемещения, с регулировкой по высоте, угловым соединительным ниппелем, свободно вращающейся кривошипной рукояткой и инновационной системой складывания. В сборе.
Тележка идеально подойдет для полива участков средних размеров. В комплекте все необходимое для полива. Шланг 20 метров 5/8", наконечник для полива, адаптер для крана с уменьшением до 1/2" и два коннектора, один из которых с аквастопом. Тележка может вмещать 40 метров шланга 1/2", 30 метров шланга 5/8" или 20 метров шланга 3/4".
Особенности и преимущества
1 х коннектор с аквастопом
Шланг PrimoFlex® 20 метров 5/8"
3 коннектора для шланга
В смонтированном состоянии
Легкое кручение
- Простота сматывания и разматывания шланга.
Штуцер G3/4 с переходником на G1/2
Большие колеса
- Для повышения мобильности.
Регулируемая по высоте ручка
Вместимость: 40м шланга 1/2 или 20м шланга 3/4 "
- Подходит для всех распространенных садовых шлангов
Функция складывания
- Хранение с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина шланга (м)
|20
|Макс. длина шланга (м)
|макс. 20 (5/8")
|Давление разрыва (бар)
|24
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|5,36
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,438
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|390 x 450 x 700
При подключении этих продуктов к сети питьевого водоснабжения необходимо соблюдать санитарные требования, распространяющиеся на ее эксплуатацию.
Оснащение
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Видео
Области применения
- Полив сада
- Деревья
- Огород
- Садовый инвентарь
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.