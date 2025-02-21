Ultra Foam Cleaner RM 615, 1л

Средство с интенсивным пенообразованием содержит новый активный очищающий компонент, легко и быстро удаляющий с транспортных средств масла, смазки и все типичные дорожные загрязнения. Не содержит фосфатов, не повреждает обрабатываемые материалы.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 1
Упаковочная единица (шт.) 6
Масса (кг) 1,033
Масса (с упаковкой) (кг) 1,107
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 100 x 100 x 215
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
  • Автомобили
  • Мотоциклы и мотороллеры
  • Дома на колесах
