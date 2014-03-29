Поломойно-всасывающие машины

Можно обойтись и без чистящих средств – высокая эффективность очистки обеспечивается превосходным поглощением микроволокнами воды и грязи, а также специальной формой волокон.

Хороший результат уборки достигается без применения чистящего средства или с его минимальным расходом.

Уменьшается вредное воздействие на здоровье и окружающую среду.

Уникальное решение: технология цилиндрических щеток из микроволокна – инновационная разработка Kärcher.