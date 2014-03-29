Пылесосы
T 12/1 eco!efficiency
Применение пылесоса T 12/1 eco!efficiency обеспечивает энергосбережение.
- Экономия до 40 % электроэнергии гарантирует снижение производственных затрат
- при одновременной высокой эффективности уборки.
- Очень низкий уровень шума (56 дБ(А)) позволяет выполнять работы в любое время.
- Особо прочный стационарный фильтр позволяет осуществлять уборку без фильтр-мешков и экономить средства на их приобретение.
NT 35/1 Tact
Система автоматической очистки фильтра Tact не только обеспечивает стабильность силы всасывания, но и значительно продлевает срок службы фильтра.
- Самоочистка фильтра, обеспечиваемая мощными пневматическими импульсами, многократно увеличивает срок его службы (в сравнении с обычными системами фильтрации).
- Редкая замена фильтров гарантирует экономию средств и природных ресурсов.
- Плоский складчатый фильтр из стойкого к гниению и допускающего промывку полиэфирного холста (опция) отличается особо долгим сроком службы (в т. ч. при выполнении операций влажной уборки).
Puzzi 8/1, 100, 200
При легкой степени загрязнения тщательная очистка обеспечивается даже при использовании
только одной таблетки чистящего средства.
- Оптимальное устранение незначительных загрязнений при помощи 1 таблетки чистящего средства.
- Водорастворимая упаковка таблеток уменьшает объемы утилизируемых отходов.
- Простота дозировки обеспечивает адаптацию к различным задачам чистки.
- Индивидуальная упаковка таблеток гарантирует защиту кожи рук.
Puzzi 30/4 K
Расход разбрызгиваемого моющего раствора регулируется в пределах от 5,5 до 1 л/мин.
- Адаптация к конкретным задачам уборки.
- Возможность экономии воды.
- Уменьшенное загрязнение сточных вод (при уменьшенном расходе воды).
- Возможность быстрее приступить к использованию очищенных текстильных напольных покрытий.