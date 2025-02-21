Аппарат высокого давления K 3 легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также мойки автомобилей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Благодаря колесам аппарат можно легко перемещать к различным местам применения.