Аппарат высокого давления K 3 Compact
Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении: аппарат высокого давления K 3 Compact, предназначенный для устранения незначительных загрязнений вокруг дома. Производительность по площади составляет 25 м²/ч.
При малых размерах аппарат высокого давления K 3 Compact обладает высокой производительностью, а его алюминиевая телескопическая ручка обеспечивает высокую мобильность и хранение с экономией места. Укомплектованный пистолетом с системой Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды, аппарат K 3 Compact прекрасно подходит для периодического устранения незначительных загрязнений на придомовой территории, а также для очистки велосипедов, садовой мебели и садового инвентаря. Производительность уборки составляет 25 м²/ч.
Особенности и преимущества
Компактный и легкий аппаратУдобство транспортировки и хранение с экономией места.
Телескопическая ручкаАлюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Применение чистящего средстваВсасывающий шланг для использования чистящего средства. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Интегрированное место для хранения принадлежностей
- Струйные трубки всегда находятся под рукой, а после окончания работы их легко разместить на аппарате с экономией места.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,171
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|264 x 256 x 450
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Телескопическая ручка
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.