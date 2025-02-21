Аппарат высокого давления K 3 Compact

Очень компактный, удобный в транспортировке и хранении: аппарат высокого давления K 3 Compact, предназначенный для устранения незначительных загрязнений вокруг дома. Производительность по площади составляет 25 м²/ч.

При малых размерах аппарат высокого давления K 3 Compact обладает высокой производительностью, а его алюминиевая телескопическая ручка обеспечивает высокую мобильность и хранение с экономией места. Укомплектованный пистолетом с системой Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды, аппарат K 3 Compact прекрасно подходит для периодического устранения незначительных загрязнений на придомовой территории, а также для очистки велосипедов, садовой мебели и садового инвентаря. Производительность уборки составляет 25 м²/ч.

Особенности и преимущества
Компактный и легкий аппарат
Компактный и легкий аппарат
Удобство транспортировки и хранение с экономией места.
Телескопическая ручка
Телескопическая ручка
Алюминиевая телескопическая ручка выдвигается для перемещения аппарата на колесах и задвигается для его хранения.
Применение чистящего средства
Применение чистящего средства
Всасывающий шланг для использования чистящего средства. Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Интегрированное место для хранения принадлежностей
  • Струйные трубки всегда находятся под рукой, а после окончания работы их легко разместить на аппарате с экономией места.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,171
Масса (с упаковкой) (кг) 6
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 264 x 256 x 450

Scope of supply

  • Пистолет: G 120 Q
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
  • Телескопическая ручка
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

