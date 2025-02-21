Аппарат высокого давления K 3 Horizontal
На аппарат высокого давления K 3 Horizontal можно положиться: этот компактный помощник прекрасно подходит для мойки автомобилей и очистки садовой мебели, террас и других объектов в саду.
Компактный аппарат высокого давления K 3 Horizontal, занимающий мало места при хранении, легко справляется с любыми загрязнениями. Оснащенный 4-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду, например для очистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок, а также для мойки автомобилей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю, удаляет даже стойкие загрязнения. Насос защищен фильтром для подаваемой на вход воды, что гарантирует долгий срок его службы. Малый вес и удобная ручка для переноски упрощают доставку аппарата к разным местам выполнения работ. Дополнительный комфорт обеспечивает система Quick Connect: шланг высокого давления легко и быстро соединяется с аппаратом и пистолетом и отсоединяется от них. Все принадлежности, входящие в комплект поставки аппарата K 3 Horizontal, удобно размещаются на его корпусе.
Особенности и преимущества
Особенно компактный аппарат, занимающий минимум места при храненииДля легкого хранения даже в самых небольших нишах. Возможность переноски одной рукой.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваЛегкая и удобная работа с чистящими средствами. Чистящие средства Kärcher (опция) улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей.
Удобство храненияШланг, струйные трубки, пистолет и кабель компактно и аккуратно хранятся на корпусе аппарата.
Система Quick Connect
- Шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и отсоединяется от него, что экономит время и силы.
Оптимально подобранные принадлежности
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|макс. 1950
|Производительность (л/мин)
|макс. 6,9
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1700
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,012
|Масса (с упаковкой) (кг)
|5,662
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|380 x 197 x 264
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 4 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Встроенный фильтр для воды
- Крепления для кабеля
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.