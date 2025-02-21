Аппарат высокого давления K 3 Power Control
Аппарат высокого давления K 3 Power Control с пистолетом G 120 Q Power Control и струйными трубками. С мобильным помощником в приложении, который дает полезные советы для эффективной уборки.
Благодаря мобильному помощнику в приложении Home & Garden, доступном для K 3 Power Control, ваш аппарат высокого давления Kärcher позволит добиться оптимальных результатов чистки – на высоком профессиональном уровне. Приложение также предлагает всесторонний сервис, включая информацию об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Уровень давления регулируется непосредственно на входящей в комплект поставки струйной трубке и отображается на индикаторе, встроенном в пистолет G 120 Q Power Control – для оптимальной регулировки давления и максимального контроля. Переключение с режима высокого давления на режим нанесения чистящего средства осуществляется без замены струйной трубки. Моющее средство быстро, легко и удобно наносится через встроенный бак для чистящего средства. Другими отличительными особенностями K 3 Power Control от Kärcher являются выдвижная телескопическая ручка для удобного извлечения и укладки, опора для большей устойчивости, держатели для аксессуаров, пистолета и кабеля, а также система Quick Connect от Kärcher. Опора может также использоваться в качестве второй ручки для переноски, когда нужно поднять аппарат, чтобы убрать его на полку или в багажник автомобиля.
Особенности и преимущества
Мобильное приложение Home & GardenПриложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки. Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки. Удобный и всеобъемлющий сервис: вся необходимая информация об аппарате, его применении и нашем сервисном портале.
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства. Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором. Система Quick Connect для простого присоединения шланга высокого давления и принадлежностей.
Регулируемая по высоте телескопическая ручкаВыдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Убирается в корпус аппарата для его хранения.
Бак для чистящего средства
- Удобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата.
- Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
- Чистящие средства Kärcher повышают эффективность чистки, а также обеспечивают очищаемым поверхностям уход и защиту.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|120 / 50 - 60
|Давление (фунт/кв. дюйм)
|макс. 1700
|Производительность (л/ч)
|макс. 360
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (Вт)
|1450
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,395
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,945
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|297 x 281 x 677
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Съемный бачок для чистящего средства
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.