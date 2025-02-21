Аппарат высокого давления K 3 Power Control

Аппарат высокого давления K 3 Power Control с пистолетом G 120 Q Power Control и струйными трубками. С мобильным помощником в приложении, который дает полезные советы для эффективной уборки.

Благодаря мобильному помощнику в приложении Home & Garden, доступном для K 3 Power Control, ваш аппарат высокого давления Kärcher позволит добиться оптимальных результатов чистки – на высоком профессиональном уровне. Приложение также предлагает всесторонний сервис, включая информацию об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Уровень давления регулируется непосредственно на входящей в комплект поставки струйной трубке и отображается на индикаторе, встроенном в пистолет G 120 Q Power Control – для оптимальной регулировки давления и максимального контроля. Переключение с режима высокого давления на режим нанесения чистящего средства осуществляется без замены струйной трубки. Моющее средство быстро, легко и удобно наносится через встроенный бак для чистящего средства. Другими отличительными особенностями K 3 Power Control от Kärcher являются выдвижная телескопическая ручка для удобного извлечения и укладки, опора для большей устойчивости, держатели для аксессуаров, пистолета и кабеля, а также система Quick Connect от Kärcher. Опора может также использоваться в качестве второй ручки для переноски, когда нужно поднять аппарат, чтобы убрать его на полку или в багажник автомобиля.

Особенности и преимущества
Аппарат высокого давления K 3 Power Control: Мобильное приложение Home & Garden
Мобильное приложение Home & Garden
Приложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки. Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки. Удобный и всеобъемлющий сервис: вся необходимая информация об аппарате, его применении и нашем сервисном портале.
Аппарат высокого давления K 3 Power Control: Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубки
Оптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства. Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором. Система Quick Connect для простого присоединения шланга высокого давления и принадлежностей.
Аппарат высокого давления K 3 Power Control: Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Регулируемая по высоте телескопическая ручка
Выдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Убирается в корпус аппарата для его хранения.
Бак для чистящего средства
  • Удобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата.
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
  • Чистящие средства Kärcher повышают эффективность чистки, а также обеспечивают очищаемым поверхностям уход и защиту.
Спецификации

Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 120 / 50 - 60
Давление (фунт/кв. дюйм) макс. 1700
Производительность (л/ч) макс. 360
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (Вт) 1450
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 4,395
Масса (с упаковкой) (кг) 6,945
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 297 x 281 x 677

Scope of supply

  • Пистолет: G 120 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 6 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

Оснащение

  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Съемный бачок для чистящего средства
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

