Аппарат высокого давления K 3 Power Control
Аппарат высокого давления K 3 Premium Power Control укомплектован пистолетом G 120 Q Power Control и струйными трубками. Он совместим с мобильным помощником, дающим практичные советы по достижению оптимальных результатов уборки.
Практичный мобильный помощник, входящий в приложение Kärcher Home & Garden, позволяет любому владельцу аппарата высокого давления K 3 Power Control стать экспертом в деле наведения чистоты. Приложение содержит также важные сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Подходящее давление легко устанавливается при помощи входящей в комплект поставки струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 120 Q Power Control, что гарантирует оптимальную очистку любой поверхности. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства не требует замены струйной трубки. Удобная работа с чистящими средствами обеспечивается встроенным бачком. Кроме того, аппарат K 3 Power Control впечатляет телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата и используемой в качестве второй ручки при его укладке на хранение или в багажник автомобиля.
Особенности и преимущества
Мобильное приложение Home & GardenПриложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки. Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки. Удобный и всеобъемлющий сервис: вся необходимая информация об аппарате, его применении и нашем сервисном портале.
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства. Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором. Система Quick Connect для простого присоединения шланга высокого давления и принадлежностей.
Регулируемая по высоте телескопическая ручкаВыдвигается на удобную для пользователя высоту для легкого перемещения аппарата. Убирается в корпус аппарата для его хранения.
Бак для чистящего средства
- Удобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата.
- Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
- Чистящие средства Kärcher повышают эффективность чистки, а также обеспечивают очищаемым поверхностям уход и защиту.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,395
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,513
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|297 x 280 x 677
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 7 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Съемный бачок для чистящего средства
- Встроенный фильтр для воды
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.