Практичный мобильный помощник, входящий в приложение Kärcher Home & Garden, позволяет любому владельцу аппарата высокого давления K 3 Power Control стать экспертом в деле наведения чистоты. Приложение содержит также важные сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Подходящее давление легко устанавливается при помощи входящей в комплект поставки струйной трубки и контролируется на дисплее пистолета G 120 Q Power Control, что гарантирует оптимальную очистку любой поверхности. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства не требует замены струйной трубки. Удобная работа с чистящими средствами обеспечивается встроенным бачком. Кроме того, аппарат K 3 Power Control впечатляет телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата и используемой в качестве второй ручки при его укладке на хранение или в багажник автомобиля.