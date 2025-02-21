Аппарат высокого давления K 3 Premium
Сильный помощник: аппарат высокого давления K 3 Premium прекрасно подходит для чистки садовых дорожек и площадок небольшой площади, террас и садовой мебели, а также для мойки автомобилей.
Быстро избавиться от загрязнений поможет аппарат высокого давления K 3 Premium. Оснащенный 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду – от чистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок до мойки автомобилей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Для удаления стойких загрязнений подходит грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю воды. Долгий срок службы насоса обеспечивает фильтр для подаваемой к нему воды. Благодаря колесам аппарат K 3 можно легко перемещать к различным местам применения. Барабан обеспечивает удобство хранения шланга высокого давления. Все принадлежности, входящие в комплект поставки, удобно размещаются непосредственно на корпусе аппарата.
Особенности и преимущества
Практичное хранение аксессуаров на аппаратеДля аккуратного хранения с экономией места: практичный барабан для шланга высокого давления обеспечивает ему оптимальную защиту и позволяет быстро приступить к работе.
Встроенная всасывающая трубка для чистящего средстваЛегкая и удобная работа с чистящими средствами.
Большие колесаДля надежного и удобного перемещения в том числе по сложнопроходимой местности, например, по садовому участку. Легко маневрировать.
Система Quick Connect
- Easy Connect: шланг высокого давления быстро и легко присоединяется к аппарату и пистолету и столь же быстро отсоединяется от них, что экономит время и силы.
Спецификации
Технические характеристики
|Параметры электросети (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|4,77
|Масса (с упаковкой) (кг)
|6,6
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|309 x 285 x 805
Scope of supply
- Пистолет: G 120 Q
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 6 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: всасывающая трубка
- Встроенный фильтр для воды
Видео
Области применения
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Террасы
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Садовый инвентарь
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Велосипеды
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.