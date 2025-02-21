Быстро избавиться от загрязнений поможет аппарат высокого давления K 3 Premium. Оснащенный 6-метровым шлангом высокого давления, он прекрасно подходит для периодической уборки вокруг дома и в саду – от чистки садовой мебели, террас, дорожек и площадок до мойки автомобилей. При помощи струйной трубки Vario Power можно легко регулировать давление в зависимости от вида очищаемой поверхности. Для удаления стойких загрязнений подходит грязевая фреза, формирующая вращающуюся точечную струю воды. Долгий срок службы насоса обеспечивает фильтр для подаваемой к нему воды. Благодаря колесам аппарат K 3 можно легко перемещать к различным местам применения. Барабан обеспечивает удобство хранения шланга высокого давления. Все принадлежности, входящие в комплект поставки, удобно размещаются непосредственно на корпусе аппарата.