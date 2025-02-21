Таков современный подход к чистке высоким давлением: практичный мобильный помощник, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, своими рекомендациями обеспечивает владельцу аппарата K 3 Premium Power Control достижение наилучших результатов уборки. А само приложение содержит также все необходимые сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Очень практичной является и настройка давления непосредственно при помощи струйных трубок, а его контроль на дисплее пистолета G 120 Q Power Control гарантирует обработку любой поверхности в оптимальном для нее режиме. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства, заливаемого в удобный встроенный бачок, не требует замены струйной трубки. Другими преимуществами модели K 3 Premium Power Control являются облегчающий работу барабан для шланга, телескопическая ручка, выдвигаемая для удобного перемещения аппарата и задвигаемая для его хранения, держатели для принадлежностей, система Quick Connect.и дополнительная опора, повышающая устойчивость аппарата и используемая также в качестве второй ручки при его переноске.