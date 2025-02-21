Аппарат высокого давления K 3 Premium Power Control

Аппарат высокого давления K 3 Power Control в варианте Premium дополнительно оснащен барабаном для шланга. Мобильный помощник оказывает его владельцу поддержку в достижении наилучших результатов чистки.

Таков современный подход к чистке высоким давлением: практичный мобильный помощник, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, своими рекомендациями обеспечивает владельцу аппарата K 3 Premium Power Control достижение наилучших результатов уборки. А само приложение содержит также все необходимые сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Очень практичной является и настройка давления непосредственно при помощи струйных трубок, а его контроль на дисплее пистолета G 120 Q Power Control гарантирует обработку любой поверхности в оптимальном для нее режиме. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства, заливаемого в удобный встроенный бачок, не требует замены струйной трубки. Другими преимуществами модели K 3 Premium Power Control являются облегчающий работу барабан для шланга, телескопическая ручка, выдвигаемая для удобного перемещения аппарата и задвигаемая для его хранения, держатели для принадлежностей, система Quick Connect.и дополнительная опора, повышающая устойчивость аппарата и используемая также в качестве второй ручки при его переноске.

Особенности и преимущества
Приложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки. Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки. Удобный и всеобъемлющий сервис: вся необходимая информация об аппарате, его применении и нашем сервисном портале.
Оптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства. Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором. Система Quick Connect для простого присоединения шланга высокого давления и принадлежностей.
Шланг высокого давления хранится с экономией места и оптимально защищен от повреждения. Удобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания. Низкий центр тяжести аппарата для его устойчивого удержания даже на наклонных поверхностях.
Бак для чистящего средства
  • Удобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата.
  • Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
  • Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Технические характеристики

Параметры электросети (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Давление (бар/МПа) 20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
Производительность (л/ч) макс. 380
Производительность по площади (м²/ч) 25
Температура воды на входе (°C) макс. 40
Потребляемая мощность (кВт) 1,6
Cоединительный кабель (м) 5
Цвет желтый
Масса (без принадлежностей) (кг) 5,615
Масса (с упаковкой) (кг) 7,874
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 340 x 281 x 677

  • Пистолет: G 120 Q Power Control
  • Струйная трубка Vario Power
  • Грязевая фреза
  • Шланг высокого давления: 7 м
  • Адаптер для садового шланга A3/4"

  • Интегр. барабан для шланга высокого давления
  • Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
  • Система подачи чистящего средства: Бак
  • Встроенный фильтр для воды
Области применения
  • Велосипеды
  • Садовый инвентарь
  • Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
  • Очистка площадей вокрог дома и сада
  • Мотоциклы и мотороллеры
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме.

