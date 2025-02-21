Таков современный подход к чистке высоким давлением: практичный мобильный помощник, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, своими рекомендациями обеспечивает владельцу аппарата K 3 Premium Power Control достижение наилучших результатов уборки. А само приложение содержит также все необходимые сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Еще одним практичным решением является настройка давления при помощи струйных трубок с его контролем на дисплее пистолета G 120 Q Power Control. Комплект для мойки автомобиля (Car Kit) включает моечную щетку для удаления с кузова налета грязи, насадку для пенной чистки, формирующую стойкую пену с мощным очищающим эффектом, и автомобильный шампунь (500 мл). Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit) включает приспособление для очистки поверхностей T 1 и чистящее средство Patio & Deck (500 мл). Для удобной работы с чистящими средствами в аппарате предусмотрен встроенный бачок. Кроме того, аппарат впечатляет барабаном для шланга, телескопической ручкой, выдвигаемой для его удобного перемещения на колесах и задвигаемой для хранения с экономией места, держателями для принадлежностей, системой Quick Connect и дополнительной опорой, повышающей устойчивость аппарата и используемой также в качестве ручки при его переноске.