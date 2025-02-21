Аппарат высокого давления K 3 Premium Power Control Home
Аппарат высокого давления K 3 Power Control в варианте Premium дополнительно оснащен барабаном для шланга. Мобильный помощник оказывает его владельцу поддержку в достижении наилучших результатов чистки.
Таков современный подход к чистке высоким давлением: практичный мобильный помощник, интегрированный в приложение Kärcher Home & Garden, своими рекомендациями обеспечивает владельцу аппарата K 3 Premium Power Control достижение наилучших результатов уборки. А само приложение содержит также все необходимые сведения об аппарате, его применении и сервисном портале Kärcher. Очень практичной является и настройка давления непосредственно при помощи струйных трубок, а его контроль на дисплее пистолета G 120 Q Power Control гарантирует обработку любой поверхности в оптимальном для нее режиме. Переход от чистки высоким давлением к нанесению чистящего средства, заливаемого в удобный встроенный бачок, не требует замены струйной трубки. Другими преимуществами модели K 3 Premium Power Control являются облегчающий работу барабан для шланга, телескопическая ручка, выдвигаемая для удобного перемещения аппарата и задвигаемая для его хранения, держатели для принадлежностей, система Quick Connect.и дополнительная опора, повышающая устойчивость аппарата и используемая также в качестве второй ручки при его переноске.
Особенности и преимущества
Мобильное приложение Home & GardenПриложение Kärcher Home & Garden позволит Вам стать экспертом в области уборки. Воспользуйтесь обширным опытом Kärcher для достижения превосходных результатов чистки. Удобный и всеобъемлющий сервис: вся необходимая информация об аппарате, его применении и нашем сервисном портале.
Пистолет Power Control с разъемом Quick Connect и струйные трубкиОптимальная настройка для очистки любых поверхностей. 3 ступени давления и режим нанесения чистящего средства. Полный контроль: осуществляемые настройки отображаются индикатором. Система Quick Connect для простого присоединения шланга высокого давления и принадлежностей.
Барабан для шланга для удобного выполнения работШланг высокого давления хранится с экономией места и оптимально защищен от повреждения. Удобство работы: шланг быстро и легко разматывается для выполнения работ и быстро сматывается после их окончания. Низкий центр тяжести аппарата для его устойчивого удержания даже на наклонных поверхностях.
Бак для чистящего средства
- Удобно и аккуратно: для наполнения бачка чистящим средством его можно снять с аппарата.
- Практичный бачок облегчает работу с чистящим средством.
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей
Спецификации
Технические характеристики
|Напряжение (В)
|220 - 240
|Частота (Гц)
|50 - 60
|Давление (бар/МПа)
|20 - макс. 120 / 2 - макс. 12
|Производительность (л/ч)
|макс. 380
|Производительность по площади (м²/ч)
|25
|Температура воды на входе (°C)
|макс. 40
|Номинальная потребляемая мощность (кВт)
|1,6
|Cоединительный кабель (м)
|5
|Цвет
|желтый
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|5,585
|Масса (с упаковкой) (кг)
|9,079
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|340 x 281 x 677
Scope of supply
- Комплект для уборки вокруг дома (Home Kit): K 3 Power: присп. для очистки поверхн. T 1, чист. ср-во Patio & Deck (0,5 л)
- Пистолет: G 120 Q Power Control
- Струйная трубка Vario Power
- Грязевая фреза
- Шланг высокого давления: 7 м
- Адаптер для садового шланга A3/4"
Оснащение
- Интегр. барабан для шланга высокого давления
- Разъем Quick Connect на корпусе аппарата
- Система подачи чистящего средства: Бак
- Встроенный фильтр для воды
Видео
Области применения
- Велосипеды
- Садовый инвентарь
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Мотоциклы и мотороллеры
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.