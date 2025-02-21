Поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C Bp Pack Li
Компактная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.
Сверхманевренная, удобная в использовании и удобная в обслуживании поломойно-всасывающая машина Karcher BD 38/12 C Bp Рack – идеальное решение для уборки небольших площадей, очистки гладких поверхностей. Она может эксплуатироваться как со щетками так и с падами. Всасывающая планка находится сразу за щёткой, что позволяет добиться оптимального всасывания даже на поворотах. У данной машины отсутствует сливной шланг – бак чистой и грязной воды являются полностью съемными, которые можно мыть целиком, что обеспечивает высокую гигиену использования и хранения. Прекрасная эргономика гарантирует удобство. Литий-ионный аккумулятор быстро заряжается (всего 3 часа) и не требует обслуживания, многократно превосходя обычные батареи по сроку службы. Работа в режиме eco!efficiency дает возможность не только экономить ресурсы, но и убирать на объектах, где необходимо соблюдение тишины. Батарея, зарядное устройство и всасывающая балка включены в стандартную комплектацию BD 38/12 C Bp Pack.
Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
- Полностью необслуживаемая, несмотря на то, что срок службы в три раза дольше чем обычные батареи
- Быстрая зарядка (полная зарядка за 3 часа, половинная – за 1 час).
- При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка.
Комплектация включает в себя высокоэффективное встроенное зарядное устройство
- Зарядное устройство всегда доступно; зарядка всегда возможна.
- Может быть полностью заряжена в течение 3 часов, заряд на половину в течение 1 часа. (Промежуточная подзарядка также возможна в любой момент)
- Зарядное устройство отключается автоматически. Во время работы в дежурном режиме энергия не расходуется.
Очень малый вес машины
- На 35 % легче сопоставимых машин.
- Можно легко переносить по ступенькам, через пороги и по лестницам.
- Легкая в управлении и простая для транспортировки в автомобиле
Проверенная временем технология дисковой щетки
- Очень хорошие результаты чистки на гладких напольных покрытиях
- Подходит для использования со щетками и падами
- Щетка включена в комплект поставки
Всасывающая балка расположена непосредственно позади щетки
- Оптимальный сбор воды - даже на поворотах
- Легкий поднятие за счет использования педали
Компактные размеры
- Возможно отъехать от стены под углом 90 градусов
- Нет выступов из устройства
- Простое управление
Ручка полностью складывается
- Компактное хранение.
- Возможность перевозки в компактных автомобилях.
Регулируемая по высоте рулевая штанга
- Эргономичность регулировки по росту оператора.
Спецификации
Технические характеристики
|Тип привода
|Батарея
|Привод ходовой части
|Привод за счет вращения щетки
|Рабочая ширина щеток (мм)
|380
|Ширина всасывающей балки (мм)
|480
|Объем баков для чистой / грязной воды (л)
|12 / 12
|Теор. производительность по площади (м²/ч)
|1520
|Практ. производительность по площади (м²/ч)
|1140
|Тип батареи
|Литий-Ион
|Батарея (В/Ач)
|25,2 / 21
|Время работы от комплекта батареек (ч)
|макс. 1,5
|Время заряда батареи (ч)
|прим. 2,7
|Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц)
|220 - 240 / 50 - 60
|Частота вращения щетки (об/мин)
|180
|Давление прижима щетки (г/см²/кг)
|25 - 30 / 16 - 20
|Ширина разворота (мм)
|1050
|Расход воды (л/мин)
|1
|Уровень звукового давления (дБ(А))
|65
|Потребляемая мощность (Вт)
|500
|Цвет
|антрацит
|Полная нормативная масса (кг)
|48
|Масса (без принадлежностей) (кг)
|36
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|995 x 495 x 1090
Scope of supply
- Дисковая щетка: 1 шт.
- Батарея и зарядное устройство включены в комплект
- Колеса для транспортировки
- Всасывающая балка, изогнутая
Оснащение
- Система 2 резервуаров
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.