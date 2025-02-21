Поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C Bp Pack Li

Компактная поломойно-всасывающая машина с баком на 12 литров, с дисковой щёткой и литий-ионной батареей. Батарея допускает любую промежуточную или частичную зарядку.

Сверхманевренная, удобная в использовании и удобная в обслуживании поломойно-всасывающая машина Karcher BD 38/12 C Bp Рack – идеальное решение для уборки небольших площадей, очистки гладких поверхностей. Она может эксплуатироваться как со щетками так и с падами. Всасывающая планка находится сразу за щёткой, что позволяет добиться оптимального всасывания даже на поворотах. У данной машины отсутствует сливной шланг – бак чистой и грязной воды являются полностью съемными, которые можно мыть целиком, что обеспечивает высокую гигиену использования и хранения. Прекрасная эргономика гарантирует удобство. Литий-ионный аккумулятор быстро заряжается (всего 3 часа) и не требует обслуживания, многократно превосходя обычные батареи по сроку службы. Работа в режиме eco!efficiency дает возможность не только экономить ресурсы, но и убирать на объектах, где необходимо соблюдение тишины. Батарея, зарядное устройство и всасывающая балка включены в стандартную комплектацию BD 38/12 C Bp Pack.

Особенности и преимущества
Долговечная литий-ионная батарея
  • Полностью необслуживаемая, несмотря на то, что срок службы в три раза дольше чем обычные батареи
  • Быстрая зарядка (полная зарядка за 3 часа, половинная – за 1 час).
  • При необходимости также возможна промежуточная или частичная зарядка.
Комплектация включает в себя высокоэффективное встроенное зарядное устройство
  • Зарядное устройство всегда доступно; зарядка всегда возможна.
  • Может быть полностью заряжена в течение 3 часов, заряд на половину в течение 1 часа. (Промежуточная подзарядка также возможна в любой момент)
  • Зарядное устройство отключается автоматически. Во время работы в дежурном режиме энергия не расходуется.
Очень малый вес машины
  • На 35 % легче сопоставимых машин.
  • Можно легко переносить по ступенькам, через пороги и по лестницам.
  • Легкая в управлении и простая для транспортировки в автомобиле
Проверенная временем технология дисковой щетки
  • Очень хорошие результаты чистки на гладких напольных покрытиях
  • Подходит для использования со щетками и падами
  • Щетка включена в комплект поставки
Всасывающая балка расположена непосредственно позади щетки
  • Оптимальный сбор воды - даже на поворотах
  • Легкий поднятие за счет использования педали
Компактные размеры
  • Возможно отъехать от стены под углом 90 градусов
  • Нет выступов из устройства
  • Простое управление
Ручка полностью складывается
  • Компактное хранение.
  • Возможность перевозки в компактных автомобилях.
Регулируемая по высоте рулевая штанга
  • Эргономичность регулировки по росту оператора.
Спецификации

Технические характеристики

Тип привода Батарея
Привод ходовой части Привод за счет вращения щетки
Рабочая ширина щеток (мм) 380
Ширина всасывающей балки (мм) 480
Объем баков для чистой / грязной воды (л) 12 / 12
Теор. производительность по площади (м²/ч) 1520
Практ. производительность по площади (м²/ч) 1140
Тип батареи Литий-Ион
Батарея (В/Ач) 25,2 / 21
Время работы от комплекта батареек (ч) макс. 1,5
Время заряда батареи (ч) прим. 2,7
Параметры электросети для зарядного устройства (В/Гц) 220 - 240 / 50 - 60
Частота вращения щетки (об/мин) 180
Давление прижима щетки (г/см²/кг) 25 - 30 / 16 - 20
Ширина разворота (мм) 1050
Расход воды (л/мин) 1
Уровень звукового давления (дБ(А)) 65
Потребляемая мощность (Вт) 500
Цвет антрацит
Полная нормативная масса (кг) 48
Масса (без принадлежностей) (кг) 36
Размеры (Д × Ш × В) (мм) 995 x 495 x 1090

Scope of supply

  • Дисковая щетка: 1 шт.
  • Батарея и зарядное устройство включены в комплект
  • Колеса для транспортировки
  • Всасывающая балка, изогнутая

Оснащение

  • Система 2 резервуаров
Поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C Bp Pack Li
Поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C Bp Pack Li
Поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C Bp Pack Li
Поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C Bp Pack Li
Поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C Bp Pack Li
Поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C Bp Pack Li
Поломойно-всасывающая машина BD 38/12 C Bp Pack Li
Принадлежности
Чистящие средства
Оригинальные запасные части

Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.

Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025