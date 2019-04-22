Не дышите пылью
Ваши легкие не должны выполнять функцию фильтра
Пыль причина болезней
Легкие человека не рассчитаны на вдыхание мелкой пыли, особенно в тех случаях, когда она образуется в больших объемах и включает вещества, представляющие серьезную опасность для здоровья. Поэтому в медицинской статистике хронические легочные заболевания занимают третье место, а расходы на их лечение достигают многомиллиардных значений. Пожалуй, стоит задаться вопросом: насколько дорого Вам собственное здоровье?
Какую пыль вы вдыхаете?
- Кварцевая и асбестовая пыль
- представляет особую опасность и способна провоцировать онкологические заболевания.
- Токсичная или канцерогенная пыль
- таких веществ, как свинец, кадмий, ванадий или марганец, оказывает вредное воздействие не только на легкие, но и на другие органы, например печень или селезенку. Пыль такого рода образуется, в частности, при сварке.
- Древесная пыль
- o например, дубовая или буковая, при длительном воздействии может вызвать рак носа.
- Аллергенная пыль
- обычно имеет растительное или животное происхождение. Например, она может воздействовать на организм при выполнении уборочных работ в помещениях или на крышах, загрязненных птичьим пометом. Аллергию способны вызывать также плесневые грибки и различные микроорганизмы.
- Фибриногенная пыль
- приводит к образованию рубцов в легочной ткани, а при интенсивном продолжительном воздействии – к ее обширному поражению. Пневмокониозы, вызываемые кварцевой или асбестовой пылью, относятся к числу наиболее распространенных профессиональных болезней.
Классификация фильтров
EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69
Категория пыли
L
Макс. степень пропускания
≤ 1.0 %
Допустимые виды пыли
- Пыль с ПДК > 1 мг/м³
Собираемые материалы
- Известковая пыль
- Гипсовая пыль
Категория пыли
M
Макс. степень пропускания
< 0.1 %
Допустимые виды пыли
- Пыль с ПДК ≥ 0.1 мг/м³
- Древесная пыль (макс. 1200 Вт /50 л)
Собираемые материалы
- Древесная пыль (дуб, бук)
- Лаковая пыль
- Керамическая пыль
- Полимерная пыль
Категория пыли
H
Макс. степень пропускания
< 0.005 %
Допустимые виды пыли
- Пыль с ПДК < 0,1 мг/м³
- Канцерогенная пыль
- Болезнетворная пыль
Собираемые материалы
- Канцерогенная пыль (свинец, уголь, кобальт, никель, деготь, медь, кадмий и т.п.)
- Плесень, бактерии
- Микроорганизмы
- Формальдегид
Категория пыли
Дополнительные требования для асбеста*
Макс. степень пропускания
< 0.005 %
Допустимые виды пыли
- Пыль содержащая асбест
Собираемые материалы
- Пыль из электрообогревателей, противопожарных стен и т. п.
Категория пыли
Взрывоопасная пыль (в Зоне 22 по классификации ATEX)
Макс. степень пропускания
Аналогично классам L, M или H с дополнительными требованиями
Допустимые виды пыли
- Взрывоопасная пыль на участках с возможным кратковременным формированием взрывоопасной атмосферы
Собираемые материалы
- Бумажная пыль
- Мучная пыль
- Металлическая пыль (в т.ч. алюминий)
Лучшая защита - профилактика
Разумеется, наилучшую защиту от воздействия пыли обеспечивает исключение ее образования, которое может достигаться разными методами. А если избежать образования пыли невозможно, на помощь приходят другие способы – пыль можно связывать, удалять пылесосом либо предотвращать ее проникновение в легкие, используя спецодежду и респираторы.
Что возможно сделать чтобы избежать пыли:
- Сбор пыли непосредственно в момент ее образования: многие электроинструменты снабжены штуцером для присоединения к пылесосу. Пылесос, оснащенный штепсельной розеткой, включается синхронно с подключенным к ней инструментом. Важным условием является использование подходящего фильтра.
- Использование технологий с низким пылеобразованием (например, методов влажной обработки материалов).
- Связывание пыли водой, например, при сносе строений или выполнении шлифовальных работ на открытом воздухе.
- Применение материалов с низким пылеобразованием, например, гранулированных строительных смесей, товарного бетона и готовой штукатурки.
- Избежание необоснованного подъема пыли за счет применения пылесосов или подметально-всасывающих машин вместо сдувания или обычного подметания мусора.
- Проведение профилактических медицинских обследований по инициативе и под контролем работодателя.
- Поддержание чистоты на рабочих местах (регулярная уборка) и в производственных помещениях (надлежащая вентиляция), уход за спецодеждой (своевременная очистка).
- Немедленная утилизация отходов методами, исключающими распространение пыли.
- Регулярный контроль производительности пылесосов (очистка или замена фильтров по мере необходимости), использование аппаратов с системой автоматической очистки фильтра для обеспечения стабильной высокой силы всасывания.
- Использование защитной спецодежды и респиратора при выполнении любых работ, сопровождающихся интенсивным образованием пыли. Применение респиратора рекомендуется и при проведении работ, связанных с относительно низким пылеобразованием.