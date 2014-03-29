Области применения

Центральный модуль управления укомплектовывается в зависимости от конкретных потребностей и пожеланий клиента: от стандартного устройства управления до системы программного управления, которая может быть также оснащена системой регистрации данных и устройством отображения в виде ЖК-монитора или сенсорной панели.