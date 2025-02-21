Универсальный пятновыводитель RM 769, 500мл

Пятновыводитель универсального назначения для удаления сильных загрязнений, не растворяемых водой, с любых текстильных и других поверхностей, устойчивых к растворителям.

Не требующий маркировки в качестве опасного вещества универсальный пятновыводитель RM 769 может использоваться для решения широкого спектра задач. Продукт с содержанием растворителя подходит для выведения пятен с любых текстильных поверхностей (например, обивки мягкой мебели), а также и для промежуточной и общей чистки устойчивых к воздействию растворителей твердых поверхностей (например, дверей, письменных столов и других предметов обстановки). Мощный и быстродействующий пятновыводитель надежно устраняет такие стойкие и не растворяемые водой загрязнения, как масла, деготь, клей, чернила или обувной крем, и отличается при этом безопасностью в применении. 

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (мл) 500
Упаковочная единица (шт.) 8
Масса (с упаковкой) (кг) 0,559
Универсальный пятновыводитель RM 769, 500мл
Универсальный пятновыводитель RM 769, 500мл
Универсальный пятновыводитель RM 769, 500мл

Видео

Области применения
  • Предпродажная подготовка автомобилей
  • Чистка текстильных и других поверхностей
Подписывайтесь!
  • SSL Secured
Представительство Керхер в Азербайджане.

ООО "Керхер"

AZ1010, Баку, ул.г. Баку, ул. 28 мая 120

Режим работы: ПН-ПТ 9:00-18:00

Продажи Проф. решений: +994 50 251 88 84 

Интернет-магазин: https://karchershop.az
info@kaerchershop.az
+994 50 251 88 86

Техника Керхер
Условия приобретения товара
© 2025