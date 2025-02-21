Не требующий маркировки в качестве опасного вещества универсальный пятновыводитель RM 769 может использоваться для решения широкого спектра задач. Продукт с содержанием растворителя подходит для выведения пятен с любых текстильных поверхностей (например, обивки мягкой мебели), а также и для промежуточной и общей чистки устойчивых к воздействию растворителей твердых поверхностей (например, дверей, письменных столов и других предметов обстановки). Мощный и быстродействующий пятновыводитель надежно устраняет такие стойкие и не растворяемые водой загрязнения, как масла, деготь, клей, чернила или обувной крем, и отличается при этом безопасностью в применении.