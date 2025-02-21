Кислотное активное чистящее средство PressurePro RM 25, 10л
Кислотное средство для общей чистки, предназначенное для уборки в санитарных помещениях и на предприятиях пищевой промышленности. Удаляет известковые отложения, ржавчину, пивной и молочный камень, белковые и жировые загрязнения.
Благодаря широкому спектру действия кислотное активное чистящее средство PressurePro RM 25 используется для решения самых разнообразных задач чистки высоким давлением. Оно эффективно удаляет налет извести и ржавчины, пивной и молочный камень, а также жировые и белковые загрязнения. Поэтому средство прекрасно подходит для чистки емкостей и холодильных камер в пищевой промышленности, уборки в бассейнах или общественных туалетах. Кроме того, эффективная комбинация поверхностно-активных веществ, фосфорной и соляной кислот и компонентов для защиты металлов от коррозии позволяет тщательно и бережно очищать с его помощью доильное оборудование молочных ферм. При этом средство PressurePro RM 25 очень экономно в расходе, благодаря чему снижаются затраты на проведение уборки.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|10
|Упаковочная единица (шт.)
|1
|Значение pH
|0,2
|Масса (кг)
|10,94
|Масса (с упаковкой) (кг)
|11,4
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|230 x 188 x 307
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Чистка бочек
- Уборка на молочных кухнях
- Санитарные помещения
- Чистка автоцистерн для перевозки пищевых продуктов