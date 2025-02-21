Благодаря широкому спектру действия кислотное активное чистящее средство PressurePro RM 25 используется для решения самых разнообразных задач чистки высоким давлением. Оно эффективно удаляет налет извести и ржавчины, пивной и молочный камень, а также жировые и белковые загрязнения. Поэтому средство прекрасно подходит для чистки емкостей и холодильных камер в пищевой промышленности, уборки в бассейнах или общественных туалетах. Кроме того, эффективная комбинация поверхностно-активных веществ, фосфорной и соляной кислот и компонентов для защиты металлов от коррозии позволяет тщательно и бережно очищать с его помощью доильное оборудование молочных ферм. При этом средство PressurePro RM 25 очень экономно в расходе, благодаря чему снижаются затраты на проведение уборки.